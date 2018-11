Die Zahlen von Trainer Markus Weinzierl seit seiner Vorstellung als Stuttgart-Trainer sind desaströs. Nicht nur kassierten die Schwaben zuhause gegen Frankfurt die nächste Niederlage. Zum dritten Mal in Serie blieb der VfB sogar ohne eigenen Treffer – dies bei 11 Gegentoren!

Bereits nach 11 Minuten kassierte Stuttgart vor eigenem Anhang gegen die Eintracht das 0:1 durch Sébastian Haller. Nach einer halben Stunde doppelte die Mannschaft von Ex-YB-Coach Adi Hütter in der Person von Ante Rebic nach. Der eingewechselte Nicolai Müller verpasste den Stuttgartern wenige Minuten vor dem Abpfiff noch den Gnadenstoss.

Während der VfB nach der 4. Niederlage in Serie am Tabellenende haften bleibt, kommt Frankfurt nach schwachem Saisonstart immer besser in Fahrt. Dank dem Sieg in Stuttgart klettert die Eintracht vorübergehend auf Rang 3.