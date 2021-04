Mit dem 1. Sieg seit 92 Tagen hat Krisenklub Schalke 04 ein Lebenszeichen von sich gegeben. Geburtstagskind Suat Serdar erzielte schon in der 4. Minute das Tor zum ersten Dreier seit dem 9. Januar (4:0 gegen Hoffenheim).

Nach einer Hereingabe von Can Bozdogan patzte FCA-Keeper Rafal Gikiewicz, der Ball landete vor Serdars Füssen, der das Geschenk zu seinem 24. Geburtstag dankend annahm.

Augsburg tut sich lange schwer

Die Augsburger taten sich gegen die tief stehenden Schalker nach dem Rückstand lange schwer. Erst nach dem Seitenwechsel agierten sie durchschlagskräftiger: Zunächst scheiterte Ruben Vargas an Ralf Fährmann (55.), auch Marco Richter fand bei einem spektakulären Seitfallzieher in dem Schalke-Torwart seinen Meister (76.).

Trotz des Sieges ist Schalkes Abstieg so gut wie sicher. Der Abstand zum rettenden Ufer (15. Platz) beträgt 13 Punkte. Bereits am 20. April in Bielefeld könnte der vierte Abstieg des Traditionsklubs feststehen.

Mainz klettert auf Platz 15, Köln entlässt Gisdol

Einen «Big Point» im Kampf gegen den Abstieg landete Mainz. Die Mainzer mit Sportchef Martin Schmidt gewannen das spektakuläre Duell beim 1. FC Köln nach einem 1:2-Rückstand und dank eines Treffers von Leandro Barreiro in der 91. Minute 3:2. Das Team von Bo Svensson kletterte in der Tabelle dank 10 Punkten aus den letzten 4 Spielen auf Rang 15.

Die Kölner hingegen, die für einen guten Auftritt nicht belohnt wurden, liegen bereits 3 Punkte hinter dem Relegationsplatz zurück. Nach dem 8. Spiel in Folge ohne Sieg gaben die «Geissböcke» noch am späten Sonntagabend bekannt, Trainer Markus Gisdol zu beurlauben.