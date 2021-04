Bayern München gewinnt in Leipzig 1:0 und hat nun an der Tabellenspitze 7 Spiele vor Schluss 7 Punkte Vorsprung.

War's das schon? Der 1:0-Auswärtssieg von Bayern München gegen RB Leipzig in der 27. Runde der Bundesliga könnte die Vorentscheidung im Meisterrennen gewesen sein. 7 Spiele vor Saisonende weisen die Münchner an der Tabellenspitze 7 Punkte Vorsprung auf. Es wäre der 9. Titel in Serie.

Kimmich auf Müller, zurück auf Goretzka – Tor

Leon Goretzka sorgte in Abwesenheit des Tor-Garanten Robert Lewandowski (Bänderverletzung) für den goldenen Treffer. In der 38. Minute schickte Joshua Kimmich Thomas Müller an die Grundlinie. Einen Pass in den Rücken der Abwehr und einen eiskalten Abschluss später stand es 1:0.

Dabei betrieben die Leipziger viel Aufwand, um das Titelrennen wieder spannend zu gestalten. Besonders in Hälfte 2 waren die Sachsen das bessere Team, liessen jedoch immer wieder Grosschancen aus. Die Bayern holten die 3 Punkte mit dem Selbstverständnis eines Tabellenführers, das sie wohl auch heuer zum Titel führen wird.