Legende: «Freiheit für Papa» Luis Diaz' Botschaft nach seinem Treffer. imago images/PA images

Der FC Liverpool schlitterte in der 11. Runde der Premier League nur haarscharf an einem Debakel vorbei. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp trat gegen Aufsteiger Luton Town zwar dominant auf, lag jedoch bis tief in die Nachspielzeit mit 0:1 im Rückstand. Tahith Chong war in der 80. Minute für den Führungstreffer des klaren Aussenseiters besorgt gewesen.

Doch Luis Diaz sorgte dafür, dass Liverpool nicht die 2. Niederlage in dieser Saison kassierte. Der in der 84. Minute eingewechselte Kolumbianer traf in der 95. Minute per Kopf zum 1:1. Ausgerechnet Diaz! Denn der Stürmer hat turbulente Tage hinter sich.

Eltern entführt

Die Eltern von Diaz, Luis Manuel und Cilenis Marulanda, waren am vergangenen Wochenende an einer Tankstelle in ihrer Heimatstadt Barrancas im Norden des Landes verschleppt worden. Während die Mutter des Nationalspielers noch am selben Tag befreit werden konnte, befindet sich dessen entführter Vater weiterhin in den Händen der Guerilla-Gruppe.