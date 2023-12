Legende: Heiss umkämpfter Spitzenkampf Granit Xhaka wird von Stuttgarts Angelo Stiller bearbeitet. Imago/Sven Simon

Die Punkteteilung in einem attraktiven Match ging insgesamt in Ordnung, auch wenn Gastgeber Stuttgart vor allem in der 1. Halbzeit mehr vom Spiel hatte. In der 7. Minute sah Josha Vagnoman seinen Abschluss von Bayer-Verteidiger Edmond Tapsoba auf der Linie geklärt.

Dann brachte der alleine aufs Gäste-Tor laufende Serhou Guirassy den Ball nicht an Lukas Hradecky vorbei (25.). Trotzdem klappte es vor der Pause noch: Chris Führich musste nach starker Vorarbeit von Vagnoman nur noch den Fuss hinhalten.

Leverkusen reagiert

Nach der Pause trat Bayer stark verbessert auf – und kam durch Florian Wirtz' Volley sogleich zum 1:1 (47.). Unmittelbar danach hatte Granit Xhaka Pech, als sein Distanzschuss am Pfosten abprallte. Und kurz vor Schluss setzte Leverkusens Jonathan Tah einen Schuss knapp neben das Tor (87.).

Bayer führt nach dem Bayern-Debakel vom Samstag nun 4 Punkte vor den Münchnern und 5 Zähler vor dem VfB. Gewinner der Runde ist Leipzig, der einzige Sieger der Top 5.

Audio Interview mit dem VfB-Torschützen Chris Führich (ARD, Jens Ottmann) 01:29 min Bild: Imago/Langer abspielen. Laufzeit 1 Minute 29 Sekunden.