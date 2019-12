Mehr aus dieser Rubrik

Das Aus in der Europa League hat bei Gladbach Spuren hinterlassen. Borussia Mönchengladbach verlor in der Liga beim VfL Wolfsburg 1:2 und grüsst nicht mehr von der Tabellenspitze. Neu steht Leipzig mit 2 Punkten Vorsprung als Tabellenführer da.

In einer turbulenten Startphase gingen die «Wölfe» durch Xaver Schlager in der 13. Minute in Führung. Nur 120 Sekunden später glichen die Gäste jedoch aus: Breel Embolo war sehenswert aus kurzer Distanz erfolgreich. Für den Schweizer Nati-Spieler war es bereits der 6. Saisontreffer. Damit hat er schon nach 15 Runden eine bessere Torausbeute als in den letzten 4 Saisons.

Wolfsburg mit Mbabu und Steffen

Das Tor von Embolo brachte schliesslich aber nichts. Maximilian Arnold erzielte in der Nachspielzeit den Siegtreffer für die stark aufspielenden Wolfsburger, bei denen Kevin Mbabu und Renato Steffen zum Einsatz kamen. Für Gladbach spielten derweil neben Embolo auch Yann Sommer und Nico Elvedi durch.