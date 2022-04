Legende: Vor ukrainischem Anhang Kiew-Spieler bejubeln einen Treffer. Imago Images/Newspix

Dynamo Kiew eröffnete am Dienstagabend in Warschau eine Reihe von Freundschaftsspielen gegen europäische Klubs, mit denen Geld für die kriegsgeschüttelte Ukraine gesammelt werden soll. Die ukrainische Premier Liga war nach der Winterpause aufgrund der russischen Invasion des Landes, die am 24. Februar begonnen hatte, nicht wieder aufgenommen worden.

In Warschau besiegte der 16-fache ukrainische Meister Kiew Legia Warschau 3:1. Vor dem Anpfiff legten die Spieler beider Mannschaften vor einer knapp 20'000 Fans fassenden Kulisse eine Schweigeminute für die Opfer der Invasion ein.

Legende: Eingehüllt in eine Ukraine-Flagge Die Spieler halten eine Schweigeminute ab. Imago Images/Newspix

Als nächstes gegen den FCB?

Die Einnahmen aus dem Spiel sollen über die ukrainische Botschaft in Polen an Organisationen weitergeleitet werden, die flüchtigen Ukrainern helfen.

Nach Warschau wird Dynamo Kiew nach Istanbul reisen, um gegen Galatasaray zu spielen. Weitere mögliche Gegner sind Borussia Dortmund, Manchester City, Barcelona oder auch der FC Basel.