Es kommt zum absoluten Gipfeltreffen in Italien. Inter Mailand empfängt in der 23. Runde Juventus Turin.

1. gegen 2. in der Serie A

Legende: Ein sicherer Rückhalt für Inter Mailand Yann Sommer kam auf diese Spielzeit aus München. imago images/Abacapress

Es geht kaum grösser im italienischen Fussball, als wenn sich zwei Granden aus dem Norden im Direktduell gegenüberstehen. Tabellenführer Inter Mailand und Juventus Turin, erster Verfolger, treffen am Sonntagabend im Spitzenkampf aufeinander.

Diese beiden Mannschaften dominieren in dieser Spielzeit die Liga. Die AC Milan auf Rang 3 weist einen Rückstand von 4 Punkten auf das zweitplatzierte Juventus auf. Der Serienmeister der 10er-Jahre wurde in den vergangenen Jahren zweimal 4. und einmal 7. und ist nach der (vergleichsweisen) Tristesse wieder im Meisterrennen.

Mittendrin statt nur dabei: Yann Sommer

Es ist ausserdem das Duell der beiden besten Defensiven der Liga. Bei Inter Mailand steht seit dieser Saison der Schweizer Nationalgoalie Yann Sommer zwischen den Pfosten. Er kassierte in 21 Spielen lediglich 10 Gegentore und hielt seinen Kasten sagenhafte 13 Mal sauber.

Im Hinspiel im November in Turin musste der 87-fache Internationale einmal hinter sich greifen. Dusan Vlahovic brachte die «Alte Dame» damals in Führung, am Ende resultierte ein 1:1.

02:01 Video Archiv: Yann Sommer über seinen Wechsel nach Mailand. Aus SRF Sport Videos vom 02.09.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 1 Sekunde.