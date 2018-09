Mehmedi und Embolo treffen in der Nachspielzeit

Admir Mehmedi trifft in der 92. Minute zum 2:2 für Wolfsburg gegen Hertha.

Breel Embolo gelingt beim 1:2 von Schalke in Gladbach der Ehrentreffer.

Bayern München schlägt Bayer Leverkusen 3:1.

Leverkusens Karim Bellarabi sieht 7 Minuten nach seiner Einwechslung Rot.

Das Duell der zuvor siegreichen Klubs VfL Wolfsburg und Hertha Berlin erlebte ein Herzschlag-Finale. Yunus Malli (87.) traf per Elfmeter zum 1:1 für die Wolfsburger. In der 91. Minute erzielte dann Herthas Slowake Ondrej Duda mit einem Freistosstor unter der Mauer durch scheinbar den Siegtreffer für die Gäste. Doch dem eingewechselten Admir Mehmedi gelang in der 92. Minute noch der Ausgleich zum 2:2. Damit haben beide Teams nach 3 Spielen 7 Punkte auf dem Konto.

Als Besitzer eines Schiedsrichterscheins kann ich die Elfmeterentscheidung vor dem 1:1 nicht verstehen, aber ich akzeptiere sie. Fakt ist aber, dass dieses Tor Wolfsburg wieder zum Leben erweckt hat.

Ebenfalls turbulent verlief die Schlussphase der Partie Mainz - Augsburg (2:1). Anthony Ujah (87.) und Alexandru Maxim (93.) wendeten das Blatt, nachdem Dong-won Ji (82.) die Gäste in Führung gebracht hatte.

Embolo bezwingt Sommer

National-Goalie Yann Sommer hatte grossen Anteil daran, dass Borussia Mönchengladbach (mit Nico Elvedi und Denis Zakaria) bis zur 91. Minute gegen Schalke mit 2:0 führte. Mit einigen starken Paraden hielt er die «Fohlen» im Spiel. Gegen den platzierten Schuss des eingewechselten Breel Embolo war er allerdings machtlos.

Bayern bereits alleiniger Leader

Der deutsche Rekordmeister Bayern München steht nach 3 Runden mit dem Punktemaximum da. Das Team von Coach Niko Kovac besiegte Bayer Leverkusen zuhause mit 3:1. Die Zuschauer in der Allianz-Arena kamen vor allem in den ersten 20 Minuten auf ihre Kosten. Die Gäste gingen dank einem wiederholten Penalty durch Wendell (5.) in Führung, nachdem Goalie Manuel Neuer den ersten Strafstoss von Kevin Volland und den Nachschuss noch glänzend pariert hatte.

Der Franzose Corentin Tolisso (10.) und Arjen Robben (19.) mit einer sehenswerten Direktabnahme rückten die Verhältnisse schnell zurecht. Torschütze Tolisso verletzte sich vor der Pause und musste ausgewechselt werden. Die Diagnose am späten Abend: Kreuzbandriss. Karim Bellarabi (Bayer) sah 7 Minuten nach seiner Einwechslung nach einem Foul an Rafinha direkt Rot.

Leipzig und Düsseldorf mit Heimsiegen

Zwei Tore von Timo Werner (jeweils auf Zuspiel von Emil Forsberg) sorgten beim 3:2-Sieg von RB Leipzig gegen Hannover für die Differenz.

Aufsteiger Düsseldorf feierte zuhause gegen Hoffenheim den ersten Saisonsieg. Dodi Lukebakio (88.) traf per Penalty zum 2:1-Endstand. Nationalspieler Steven Zuber wurde nach einer guten Stunde bei den Gästen eingewechselt.

Resultate Übersicht Bundesliga

Sendebezug: Radio SRF 3, Abendbulletin, 15.09.2018, 17:40 Uhr