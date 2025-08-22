Legende: Trifft zum Saisonstart dreifach Harry Kane (r.). Imago Images/Jan Hübner

Die Bayern haben die Mission Titelverteidigung in der Bundesliga mit einem Glanz-Auftritt lanciert. Gegen RB Leipzig siegte der deutsche Meister zum Auftakt in die Saison in München gleich mit 6:0.

Das Resultat spiegelt das Gezeigte vollends wider. Die Bayern dominierten die Sachsen, die beim Debüt von Ole Werner an ihrer Seitenlinie ein Debakel erlebten, von A bis Z. Schon zur Pause führte der Meister mit 3:0. Michael Olise (27./42.) mit einem Doppelpack sowie Luis Diaz (32.), der nach einer herrlichen Kombination seinen ersten Bundesliga-Treffer erzielte, drückten dem ersten Durchgang den Stempel auf.

Kane mit Hattrick

Nach dem Seitenwechsel stahl Harry Kane seinen Angriffspartnern die Show. Der Goalgetter erzielte zwischen der 64. und 78. Minute einen lupenreinen Hattrick und erhöhte damit auf 6:0. Unter tosendem Applaus wurde Kane kurz vor Schluss ausgewechselt. Leipzig gelang der Ehrentreffer auch in den letzten Minuten nicht mehr.

Bundesliga