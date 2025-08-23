Legende: Mussten unten durch Patrik Schick und seine Teamkollegen. IMAGO / Uwe Kraft

Bayer Leverkusen ist der Auftakt in die Bundesliga-Saison missglückt. Das Team vom neuen Trainer Erik ten Hag unterlag Hoffenheim zuhause mit 1:2. Neuzugang Jarell Quansah hatte die «Werkself» zwar nach 6 Minuten in Führung gebracht, doch Treffer von Fisnik Asllani (25.) und Tim Lemperle (52.) sorgten für den überraschenden Auswärtssieg.

Bei den Hoffenheimern spielte Leon Avdullahu durch und wurde kurz vor der Pause verwarnt. Auch der Ex-Basler Wouter Burger kam zu seinem Bundesliga-Debüt, er wurde nach 45 Minuten ausgewechselt.

Augsburg und Wolfburg jubeln

Anders als ten Hag ist zwei Trainern ihr erstes Spiel als Cheftrainer in der Bundesliga geglückt. Sandro Wagner führte Augsburg zu einem 3:1-Auswärtssieg in Freiburg. Cédric Zesiger wurde bei den Fuggerstädtern zur Siegsicherung spät eingewechselt, auf der anderen Seite spielte Johan Manzambi knapp 82 Minuten.

Auch Wolfsburg-Trainer Paul Simonis durfte sich über einen gelungenen Einstand freuen. In Heidenheim siegten die Wolfsburger auch dank einem Treffer von Ex-Luganese Mohamed Amoura mit 3:1.

Zwei Heimsiege am Nachmittag

Die klarste Partie des Nachmittags spielte sich in Frankfurt ab. Die Eintracht besiegte Werder Bremen mit 4:1. Jean-Matteo Bahoya stach als Doppeltorschütze heraus.

Den anderen Heimsieg erkämpfte sich Union Berlin mit einem 2:1 gegen den VfB Stuttgart. Ilyas Ansah traf in der 1. Halbzeit doppelt für die Berliner, kurz vor Schluss brachte Tiago Tomas die Gäste mit einem Traumtor noch auf 1:2 heran. Bei den Stuttgartern spielte Luca Jaquez bis zur 88. Minute, dann musste er das Spielfeld mit einer blutenden Nase verlassen. Nach der Partie sagte Trainer Sebastian Hoeness, dass sich der Schweizer möglicherweise einen Nasenbeinbruch zugezogen hat.

Im ersten «Topspiel» der Saison gastiert Borussia Dortmund am Samstagabend ab 18:30 Uhr in Hamburg bei St. Pauli.

Reyna von Dortmund nach Gladbach Box aufklappen Box zuklappen Giovanni Reyna wechselt von Borussia Dortmund zum Ligakonkurrenten Borussia Mönchengladbach. Das gaben beide Klubs am Samstag bekannt. Der 22-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 2028.

