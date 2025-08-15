Dass Teams aus der 1. Bundesliga im DFB-Pokal bereits in der 1. Runde ausscheiden, gehört fast schon zur Tradition.

Legende: Muss am Montag ran Silvan Widmer mit Mainz 05. IMAGO / DeFodi Images

Am Wochenende gilt es für die Mannschaften aus der 1. Bundesliga zum ersten Mal ernst, wenn im DFB-Pokal die 1. Runde ansteht. Während es für die Top-Teams damit im ersten Saisonspiel direkt darum geht, eine Blamage zu verhindern, sind die Klubs aus den unteren Ligen bereits im Rhythmus.

Wohl auch deshalb haben seit 2009 nie alle Bundesligisten die 1. Runde überstanden. In der vergangenen Saison scheiterte Bochum an der Starthürde, in den Jahren zuvor waren es immer mindestens zwei erstklassige Teams.

Schwierige Gegner

Auch in diesem Jahr gibt es einige Stolperkandidaten. Werder Bremen muss bei Vorjahresfinalist Arminia Bielefeld antreten. Daran haben die Bremer schlechte Erinnerungen: Im Viertelfinal vor sechs Monaten gewannen die Bielefelder.

Auch Mainz, das bei Zweitliga-Aufsteiger Dynamo Dresden mit dem Schweizer Trainer Thomas Stamm antritt, muss sich auf eine harte Aufgabe gefasst machen. Oder vielleicht schafft auch ein Team den Coup, das bislang niemand auf der Rechnung hatte. Schliesslich hat der Pokal bekanntlich eigene Gesetze.

