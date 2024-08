Legende: Das Gesicht spricht Bände Ein schwer enttäuschter Peter Zeidler nach dem Pokal-Out. Getty Images/Sebastian Widmann

Für den ehemaligen FCSG-Trainer Peter Zeidler hat das erste Pflichtspiel als neuer Coach des VfL Bochum mit einer Enttäuschung geendet. Wie vor 12 Monaten bedeutete für das Team aus dem Ruhrgebiet bereits die 1. Runde im DFB-Pokal Endstation. Gegen Zweitliga-Aufsteiger Jahn Regensburg unterlag Bochum mit 0:1.

Der Schweizer Noah Loosli stand bei Zeidlers Premiere in der Startelf und musste zusehen, wie der unterklassige Gegner in der 70. Minute nach einem Corner zum entscheidenden Treffer kam.

Sensationsteam scheitert ebenfalls früh

Augsburg setzte sich am Sonntag beim Viertligisten Viktoria Berlin nach Rückstand 4:1 durch. Ruben Vargas wurde in der 79. Minute eingewechselt und schlug in der 87. Minute die Flanke, die zum 3:1 führte. Damit vermied Augsburg eine Erstrunden-Blamage wie in der Vorsaison in Unterhaching.

Bereits zu Ende ist die Pokal-Reise für den 1. FC Saarbrücken. Das Überraschungsteam der letzten Saison, das nach Siegen gegen die Bayern, Frankfurt und Mönchengladbach bis in den Halbfinal vorgestossen war, unterlag Nürnberg im Penaltyschiessen.