Der vollbepackte Spielkalender führt dazu, dass am Donnerstag gleich mehrere Akteure ihr Debüt für Bayern München geben.

Legende: Wird erstmals das Bayern-Tor hüten Alexander Nübel (Vierter von unten). imago images

Vermutlich 18 Pflichtspiele warten auf die Bayern bis Weihnachten. In der 1. Runde des DFB-Pokals trifft der Rekordmeister und -pokalsieger als nächstes auf den Fünftligisten 1. FC Düren. «Ob es Barcelona, Dortmund oder Düren ist – wir nehmen jedes Spiel ernst», sagt Trainer Hansi Flick.

Nein, wir hoffen, dass wir kein Elfmeterschiessen brauchen.

Dennoch werden beim Geisterspiel in der Allianz Arena grosse Namen wie Robert Lewandowski fehlen. Der Pole stand am Mittwoch in der Nations League ebenso im Einsatz wie David Alaba mit Österreich und das französische Trio Lucas Hernandez, Kingsley Coman und Corentin Tolisso. Auch die deutschen Nationalspieler bekommen nach dem Spiel gegen die Schweiz eine Pause.

Mich hat es gefreut, dass der Mannschaftsrat mit mir vorher über die Siegprämien verhandeln wollte.

Nübel erstmals im Tor

Deshalb sollen gleich 5 Bayern-Profis ihr Debüt feiern: Goalie Alexander Nübel, Marc Roca, Eric Maxim Choupo-Moting, Bouna Sarr und Rückkehrer Douglas Costa.

Chancen aufs Weiterkommen haben die Dürener eigentlich keine. Oder doch? Das letzte fünft- oder tieferklassige Team, das im Pokal gegen einen Bundesligisten gewann, war im Jahr 2001 der SSV Ulm beim 2:1 gegen Nürnberg.