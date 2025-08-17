Dan Ndoye lässt sich in der Premier League beim 3:1-Auftaktsieg von Nottingham gegen Brentford als Torschütze feiern.

Legende: Voll eingeschlagen Dan Ndoye trifft gleich in seinem 1. Spiel in der Premier League. Reuters/Jaimi Joy

Der erste Schweizer Torschütze in der neuen Premier-League-Saison heisst Dan Ndoye. Der 24-jährige Flügelstürmer verhalf Nottingham Forest zu einem 3:1-Heimerfolg über Brentford. Ndoye veredelte in der 42. Minute eine Hereingabe von Morgan Gibbs-White mit einem sehenswerten Flugkopfball zum zwischenzeitlichen 2:0.

Nach 79 Minuten und einem sehr gelungenen Premier-League-Debüt war der Arbeitstag Ndoyes zu Ende. Bereits zur Pause führte Nottingham dank einem Doppelpack von Chris Wood und Ndoye mit 3:0. Brentford gelang in der Schlussphase immerhin noch der Ehrentreffer vom Penaltypunkt durch Igor Thiago (78.).

Klub-Weltmeister Chelsea kam zuhause gegen Crystal Palace nicht über ein torloses Remis hinaus. Am frühen Sonntagabend kommt es bereits zur ersten Top-Affiche der jungen Saison. Im Old Trafford fordert Manchester United ab 17:30 Uhr Arsenal.

Resultate