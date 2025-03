Per E-Mail teilen

Legende: Erzielte das 2:0 Newcastle-Stürmer Alexander Isak. Keystone / AP Photo / Scott Heppell

Eine 56-jährige Durststrecke endete für Newcastle United am Sonntag. Für den Klub aus dem Nordosten Englands ist es der erste Titel seit dem Gewinn des Messestädte-Cups 1969. Die anderen Titel liegen noch weiter zurück. Sechsmal konnte der traditionsreiche Klub den prestigeträchtigen FA-Cup gewinnen, viermal wurde Newcastle englischer Meister.

Fabian Schärs Partner in der Innenverteidigung, Dan Burn, brachte Newcastle im Final des Ligacups im ausverkauften Wembley kurz vor der Pause nach einem Corner per Kopf in Führung. Nur sieben Minuten nach Wiederanpfiff erhöhte Alexander Isak auf 2:0. Schär ist damit der erste Schweizer seit Stéphane Henchoz 2003, der den englischen Ligacup gewinnen kann.

Liverpool hatte zwar deutlich mehr Ballbesitz. Anders als die «Magpies», die nach Ballgewinn schnell umschalteten und so immer wieder in gefährliche Abschlusspositionen kamen, wusste der Leader der Premier League lange kein Kapital aus der Dominanz zu schlagen. Erst in der Nachspielzeit erzielte Federico Chiesa den Anschlusstreffer.