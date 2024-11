Manchester City und Arsenal verlieren am 10. Spieltag in der Fremde. Liverpool schlägt Brighton und übernimmt Platz 1.

Legende: Manuel Akanji und seine Mitspieler sehen nicht gut aus Bournemouths Antoine Semenyo setzt sich gleich gegen mehrere ManCity-Spieler durch. Imago Images/Mark Enfield

Der 10. Spieltag in der Premier League hat am Samstag gleich zwei Überraschungen hervorgebracht. Zuerst musste sich Arsenal bei Newcastle mit 0:1 geschlagen geben. Den einzigen Treffer der Partie erzielte Alexander Isak per Kopf (12.). Fabian Schär spielte bei den «Magpies» durch und half mit, dass Arsenal trotz klarer Feldüberlegenheit kaum zu nennenswerten Torchancen kam.

Wenige Stunden später erwischte es mit Manchester City auch noch einen zweiten Meisteraspiranten. Der Titelverteidiger erlitt bei Bournemouth die erste Saisonniederlage in der Liga. Josko Gvardiols 1:2-Anschlusstreffer in der 82. Minute kam zu spät, die Wende blieb aus. Manuel Akanji spielte bei den «Citizens» durch.

Liverpool mit Wende

Lange sah es danach aus, als würde mit Liverpool noch ein drittes Spitzenteam verlieren. Die «Reds» drehten einen frühen Rückstand gegen Brighton an der Anfield Road aber noch in einen 2:1-Erfolg. Cody Gakpo (69.) und Mohamed Salah (72.) sorgten mit einem Doppelschlag dafür, dass Liverpool die Tabellenspitze übernimmt.