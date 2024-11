Newcastle feiert am 10. Spieltag der Premier League einen 1:0-Heimsieg gegen Arsenal.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Kein Vorbeikommen am Schweizer Fabian Schär im Zweikampf mit Mikel Merino. Imago Images/Owen Humphreys

Arsenal hat im Titelrennen in der Premier League einen weiteren Dämpfer hinnehmen müssen. Eine Woche nach dem 2:2 zuhause gegen Liverpool mussten sich die «Gunners» bei Newcastle mit 0:1 geschlagen geben. Den einzigen Treffer der Partie erzielte Alexander Isak in der 12. Minute per Kopf.

Fabian Schär spielte bei den «Magpies» in der Innenverteidigung durch und half mit, dass Arsenal trotz klarer Feldüberlegenheit kaum zu nennenswerten Torchancen kam. Der Rückstand von Arsenal auf die Tabellenspitze könnte noch am Samstag auf 8 Punkte ansteigen. Leader Manchester City gastiert um 16:00 Uhr bei Bournemouth.