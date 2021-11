Der SC Freiburg holt sich gegen Greuther Fürth den 6. Sieg im 10. Spiel.

Damit bleibt das Team von Trainer Christian Streich an Bayern (5:2 gegen Union) und Dortmund (2:0 gegen Köln) dran.

Leverkusen mit Trainer Gerardo Seoane kommt nach dem überragenden Saisonstart nicht vom Fleck und kassiert gegen Wolfsburg eine 0:2-Niederlage.

Dass nach 10 Runden Bayern München und Borussia Dortmund von der Tabellenspitze grüssen werden, damit konnte man rechnen. Dass aber Freiburg mit 22 Punkten auf dem 3. Tabellenrang liegt, kommt wohl für manchen Beobachter überraschend.

Die Breisgauer setzten sich am Samstagnachmittag gegen Greuther Fürth auch dank 2 Eigentoren des Tabellenletzten mit 3:1 durch. Dank diesem Sieg ist Freiburg weiterhin das einzige Team in der Bundesliga, das noch ungeschlagen ist.

Dortmund und Bayern im Gleichschritt

Auch Dortmund bleibt den Bayern, die bei Union einen klaren Sieg feierten, auf den Fersen. Der BVB bezwang den 1. FC Köln mit 2:0 und liegt dank dem 4. Sieg in Serie weiter nur einen Punkt hinter dem Rekordmeister. Thorgan Hazard brachte die Borussia in einem lange ausgeglichenen Spiel per Kopf in Führung. Mit seinem ersten Bundesliga-Treffer legte Steffen Tigges (63.) nach.

Krise bei Bayer

Ganz anders die Gefühlslage bei Bayer Leverkusen. Die Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane musste sich Wolfsburg, das zuletzt 4 Pleiten in Serie kassiert hatte, 0:2 geschlagen geben. Leverkusen verliert nach dem 3. Bundesligaspiel in Folge ohne Sieg den Anschluss an die Spitzengruppe und steckt nun mittendrin in einer sportlichen Krise.

Arminia Bielefeld wartet derweil weiter auf den 1. Saisonsieg. Die Mannschaft von Trainer Frank Kramer verpasste die Revanche für das Pokal-Aus vom Dienstag und verlor auch in der Liga gegen Mainz 05 verdient mit 1:2. Leipzig kam bei Frankfurt nicht über ein 1:1 hinaus.