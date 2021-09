Es war nicht das schwierigste Tor, das Michael Frey am Mittwochabend beim 4:2-Sieg gegen Genk erzielte. Der Stürmer von Royal Antwerpen brauchte nach Vorarbeit von Ally Samatta nur noch ins leere Gehäuse einzuschieben.

Seine Leistungen in der laufenden Saison schmälert dies nicht, Frey hat einen Lauf. Der Münsinger hat nach 8 Spielen 10 Treffer auf dem Konto, traf in den vergangenen 4 Partien immer und netzte anfangs August gegen Standard Lüttich sogar 5 Mal in einer Partie ein.

Keine Anlaufschwierigkeiten

Royal Antwerpen ist nach Abenteuern in Frankreich, Deutschland und in der Türkei bereits die 8. Station in der Laufbahn des 27-Jährigen. In Belgien scheint sich der Berner erstmals auch ausserhalb der Schweiz so richtig wohl zu fühlen. Bereits in der letzten Saison traf er für den späteren Absteiger Waasland-Beveren 17-mal ins gegnerische Netz.

Nach seinem Wechsel zu Antwerpen hat Frey nahtlos an die Leistungen der Vorsaison angeknüpft. «Ich habe super Mitspieler um mich herum, die es mir einfach machen, wenn ich nur noch den Fuss hinhalten muss.» Er selbst versuche mit seiner Erfahrung auch den Jungen zu helfen und mit Leistungen auf dem Platz voranzugehen.

00:53 Video Frey über seine Leader-Rolle bei Royal Antwerpen Aus Sport-Clip vom 23.09.2021. abspielen

Alle 61 Minuten ein Treffer

Frey war in seiner Zeit bei den Young Boys, in Luzern und beim FC Zürich mehr durch seinen unbändigen Willen als durch feine Dribblings und Traumtore aufgefallen. In Belgien hat der Münsinger fussballerisch einen Schritt vorwärts gemacht.

Frey sagt, er sei routinierter geworden und bewege sich intelligenter als früher. «Ich lasse mich nicht mehr auf die Seite abdrängen und halte mich mehr zwischen den Innenverteidigern auf. Mit dem Rücken zum Tor kann ich viele Bälle halten.» Die neu gewonnene Spielintelligenz zahlt sich aus. Im Schnitt trifft Antwerpens Torgarant alle 61 Minuten.

00:56 Video Frey: «Bewege mich intelligenter als früher» Aus Sport-Clip vom 23.09.2021. abspielen

Nati-Debüt mit 27?

Auf einen solch treffsicheren Stürmer wäre auch die Schweizer Nationalmannschaft angewiesen. Der damals 20-jährige Frey schnupperte im Oktober 2014 mit einem Aufgebot schon einmal Nati-Luft, kam aber nicht zum Einsatz. Seither blieb ihm das Trikot mit dem Schweizer Kreuz auf der Brust verwehrt.

Einen Kontakt mit Murat Yakin habe es auch noch nicht gegeben. Frey hätte gegen ein Aufgebot nichts einzuwenden: «Die Nati ist immer noch ein Traum von mir. Ich arbeite jeden Tag hart, damit dieser wahr wird. Wenn man mich braucht, bin ich bereit.»