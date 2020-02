Als Cheftrainer sei die Unterstützung und das Vertrauen der «handelnden Personen» von grosser Wichtigkeit, schrieb Jürgen Klinsmann auf seiner Facebook-Seite. «Gerade im Abstiegskampf sind Einheit, Zusammenhalt und Konzentration die wichtigsten Elemente. Sind die nicht garantiert, kann ich mein Potenzial als Trainer nicht ausschöpfen.»

Deshalb sei er nach langer Überlegung zum Schluss gekommen, das Amt als Cheftrainer zur Verfügung zu stellen, wie der ehemalige deutsche Bundestrainer schreibt. Damit überraschte der 55-Jährige die Hertha-Community und die Verantwortlichen. Der Rücktritt wurde kurz nach der Veröffentlichung des Posts von Klinsmanns Management bestätigt.

Bescheidene Bilanz

Klinsmann hatte das Amt erst Ende November von Ante Covic übernommen, nachdem dieser mit dem Klub in den Tabellenkeller gerutscht war. In 9 Spielen holte der frühere Welt- und Europameister 12 Punkte, zuletzt gab es nur einen Sieg aus 5 Spielen. Im DFB-Pokal unterlagen die Berliner im Achtelfinal in der vergangenen Woche Schalke 04 mit 2:3 nach Verlängerung.