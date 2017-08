105'000'000 Euro für den BVB: Dembélé wechselt nach Barcelona

Der Transfer des Supertalents Ousmane Dembélé von Borussia Dortmund zum FC Barcelona ist perfekt. Der BVB bestätigte den zweitteuersten Wechsel der Fussballgeschichte am Freitag.

Ousmane Dembélé wird am Sonntag in Barcelona erwartet. Den Medizincheck bestreitet der Offensivspieler am Montag. Die Ablösesumme für den französischen Nationalspieler beträgt 105 Millionen Euro. Zudem kann Dortmund als Boni bis zu 42 Millionen kassieren.

Wertsteigerung von 600 Prozent

Flügelstürmer Dembélé war erst 2016 für 15 Millionen Euro von Stade Rennes zum BVB gewechselt. Durch den Verkauf für 105 Millionen Euro hat der 20-Jährige in einem Jahr eine «Wertsteigerung» von 600 Prozent erzielt.

In Barcelona ersetzt er den für die Weltrekordsumme von 222 Millionen Euro zu Paris St. Germain abgewanderten Neymar. Bei «Barça» soll Dembélé Neymars Rückennummer 11 erhalten. Die festgeschriebene Ablösesumme soll 400 Millionen Euro.

Dortmund will nun rasch Ersatz verpflichten. Allerdings bleibt bis zum Ende der Transferperiode am kommenden Donnerstag nicht viel Zeit. Als Kandidaten gelten der Brasilianer Malcom (20-jährig/Bordeaux), Maxwell Cornet (20/Olympique Lyon).