Dortmund dreht Partie – Union punktet in Spiel 1 nach Fischer

Legende: Jubeln kann man auch am Boden Beweist Niclas Füllkrug. Imago/Mika Volkmann

0:2 nach 28 Minuten – die BVB-Fans werden ihren Augen nicht getraut haben. Zur Pause war die schwarzgelbe Welt jedoch wieder in Ordnung. Marcel Sabitzer, Niclas Füllkrug und Jamie Bynoe-Gittens hatten das Spiel gegen Gerardo Seoanes Gladbach zum 3:2 gedreht. Mit dem Schlusspfiff traf Donyell Malen noch zum 4:2.

Damit gewinnen die Dortmunder nach zuletzt zwei Liga-Niederlagen in Serie wieder und bleiben in den Champions-League-Plätzen. Ganz vorne liegt wieder Bayer Leverkusen, das in Bremen einen ungefährdeten 3:0-Auswärtssieg feierte. Granit Xhaka wurde kurz vor Schluss ausgewechselt.

Union mit Punktgewinn

An der Alten Försterei hatte es lange danach ausgesehen, als ob Union Berlin auch im 1. Spiel nach der Ära Urs Fischer ohne Punkt bleiben würde. Doch Kevin Volland sicherte den Berlinern mit seinem ersten Tor in den Farben der Köpenicker noch ein 1:1 gegen Augsburg.

In den weiteren Partien trennten sich Freiburg und Darmstadt mit 1:1, Wolfsburg besiegte Leipzig zuhause mit 2:1.

Legende: Dank der Fans Mit einer Choreo ehrten die Berliner Urs Fischer. IMAGO / Matthias Koch