Die Leipzig-Krise hält auch am 12. Bundesliga-Spieltag an. Leverkusen profitiert dank einem speziellen «Abschuss».

Legende: Jubel und Konsternation Die Wolfsburger (hinten) machen sich auf, um mit Torschütze Mohamed Amoura (nicht im Bild) zu jubeln. Imago/Opokupix

12 Jahre ist es her, seit ein Wolfsburg-Spieler zuletzt 2 Tore in den ersten 16 Minuten erzielt hat (Diego). Nun gelang dies Mohamed Amoura erneut, und mit dem frühen Doppelpack ebnete er den Weg zum deutlichen 5:1-Sieg der «Wölfe» in Leipzig.

RB, das im 6. Pflichtspiel in Folge ohne Sieg bleibt, kam durch Willi Orban zu spät zum Ehrentreffer (82.). In der Tabelle verliert der «Dosenklub» langsam den Anschluss an Tabellenführer Bayern. Wolfsburg (mit Cédric Zesiger auf der Bank) feierte den 3. Liga-Sieg am Stück.

Schick im Glück

Leverkusen profitierte vom Leipzig-Ausrutscher und machte in der Tabelle einen Platz gut (3.). Dazu reichte ein erkämpfter 2:1-Sieg bei Union Berlin. Patrik Schick sorgte in der 71. Minute für den Siegtreffer: Der Tscheche wurde dabei von einer Zuckerflanke von Florian Wirtz praktisch abgeschossen und «traf» mit der Brust.

Das eigentlich formstarke Gladbach von Trainer Gerardo Seoane unterlag in Freiburg 1:3, Fabian Rieder und Leonidas Stergiou wurden bei Stuttgarts 2:2 in Bremen in der 2. Halbzeit ausgewechselt.