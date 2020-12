Legende: Erwies seiner Mannschaft einen Bärendienst Granit Xhaka sah gegen Burnley die rote Karte. imago images

In der 12. Runde der Premier League blieb Arsenal auch beim abstiegsgefährdeten Burnley (0:1) ohne Punkte. Dass sich die Londoner nach dem 5. sieglosen Spiel als Tabellen-15. nun selber gefährlich nahe an den Relegationsplätzen bewegen, hat viel mit Granit Xhaka zu tun. Der Schweizer leistete sich in der 59. Minute einen unnötigen Aussetzer. Nach einem hart geführten Zweikampf und kurzer Provokation packte der 28-Jährige seinen Gegenspieler an der Gurgel und sah Rot.

Xhakas Ausraster fiel in eine Phase, in der das Führungstor für Arsenal nur noch eine Frage der Zeit zu sein schien. In Überzahl fasste Burnley neuen Mut und kam in der 73. Minute durch ein Eigentor von Pierre-Emerick Aubameyang zum entscheidenden Effort.

Liverpool verpasst Sprung an die Spitze

Derweil konnte Liverpool nicht vom Ausrutscher von Tottenham profitieren. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp kam beim Aufsteiger Fulham nur zu einem 1:1 und bleibt damit punktgleich hinter dem Konkurrenten auf Platz 2. Mohamed Salah (79.) rettete den Gästen zumindest per Penalty noch einen Punkt, nachdem Bobby De Cordova-Reid Fulham in Führung gebracht hatte (25.). Tottenham spielte im Londoner Derby bei Crystal Palace trotz Führung nur 1:1. Harry Kane (23.) traf zunächst für die Gäste, ehe Jeffrey Schlupp (81.) den Ausgleich erzielte.