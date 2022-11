Union nach Klatsche in Leverkusen nicht mehr Leader

Legende: Hängende Köpfe bei Christopher Trimmel und Timo Baumgartl nach der Klatsche gegen Leverkusen IMAGO / Matthias Koch

Nach knapp zwei Monaten ganz oben sind die Überflieger von Union Berlin krachend von der Tabellenspitze gestürzt. Bei Bayer Leverkusen unterlagen die Eisernen mit 0:5 und mussten den ersten Platz, den sie am 11. September übernommen hatten, an Bayern München abtreten.

Drei Tage nach dem umjubelten ersten Einzug in die K.o.-Runde der Europa League geriet das Team von Trainer Urs Fischer ausgerechnet durch den Ex-Unioner Robert Andrich (46.) in Rückstand. Nach einem Ballverlust von Ersatztorwart Lennart Grill erhöhte Moussa Diaby auf 2:0 (56.), nur zwei Minuten später legte der Franzose mit dem dritten Treffer nach. Zudem trafen Adam Hlozek per Hacke (68.) und Mitchel Bakker (76.).

Audio Fischer: «Das war mehr Jugendfussball statt 1. Bundesliga» (ARD, Nesrin Elnabolsy) 03:19 min abspielen. Laufzeit 3 Minuten 19 Sekunden.

Die Köpenicker setzten damit ihre negative Tendenz in Auswärtsspielen fort: Aus den letzten vier Partien auf fremden Plätzen holten die Berliner nur drei Punkte, vor zwei Wochen verloren sie bereits 1:2 beim damaligen Schlusslicht VfL Bochum.

Weil Freiburg sein Sonntagsspiel gegen Köln 2:0 gewann, liegt das Team zwei Runden vor der WM-Pause nur noch auf Rang 3.