ManUnited kommt gegen Chelsea zu einem 1:1. Stadtrivale ManCity nähert sich den «Blues» dank einem Sieg bis auf einen Punkt an.

Legende: Teilweise ein hitziges Spiel Cristiano Ronaldo und ManUnited holten sich ein Remis beim Leader. Keystone

Ein 2:0-Sieg in der Champions League bei Villarreal und am Sonntag ein 1:1 bei Leader Chelsea in der Premier League: Michael Carricks (einzige) Woche als Trainer von Manchester United ist geglückt.

Der 42-jährige Engländer wird Ralf Rangnick, dessen offizielle Verpflichtung als Nachfolger von Ole Gunnar Solskjaer kurz bevorsteht, eine geordnete Mannschaft übergeben können.

ManCity siegt und profitiert

Leader Chelsea benötigte einen von Jorginho verwerteten Penalty, um die 2. Niederlage zu verhindern. Jadon Sancho hatte die «Red Devils» kurz nach der Pause in Führung gebracht, als Cristiano Ronaldo längst noch auf der Ersatzbank sass. Carrick scheute sich nicht, den Superstar erst nach 64 Minuten einzuwechseln.

01:05 Video Carrick: «Im Moment bin ich ein bisschen frustriert» (engl.) Aus Sport-Clip vom 28.11.2021. abspielen

ManUnited profitiert vom Remis nicht direkt. Umso mehr dagegen Rivale ManCity, der dank einem 2:1-Heimsieg im Spitzenduell gegen West Ham bis auf einen Punkt an Chelsea herankam. Ilkay Gündogan (33.) und Fernandinho (90.) sorgten für eine 2:0-Führung. Manuel Lanzini konnte nur noch verkürzen.