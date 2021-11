Haaland trifft bei Comeback: BVB gewinnt in Wolfsburg

13. Runde in der Bundesliga

Legende: Der eingesprungene Haaland Erling Haaland trifft akrobatisch zum 3:1 für Dortmund. Keystone

Er ist ein Phänomen: Sechs Wochen fiel Erling Haaland mit einem Muskelbündelriss aus und wurde in Dortmund schmerzlich vermisst. Am Samstag gab der Norweger beim Gastspiel in Wolfsburg sein Comeback und brauchte keine 10 Minuten, um für den BVB zu treffen. In der 72. Minute beim Stand von 2:1 für die Gäste eingewechselt, erzielte Haaland 9 Minuten später mit einer akrobatischen Einlage das 3:1. Es war das 10. Saisontor in der Bundesliga im 7. Einsatz für den 21-Jährigen.

BVB weiter einen Punkt hinter den Bayern

Beim 3:1 blieb es bis zum Ende. In der Tabelle bleibt das zweitplatzierte Dortmund einen Punkt hinter Leader Bayern München. Der Rekordmeister setzte sich im Heimspiel gegen Arminia Bielefeld dank einem Tor von Leroy Sané mit 1:0 durch. Am nächsten Samstag kommt es in der 14. Runde zum Spitzenspiel zwischen dem BVB und den Münchnern.

Neun Tore in Fürth – Köln gewinnt das Derby

Einen Torreigen bekamen die Zuschauer in Fürth zu sehen. Der Aufsteiger führte gegen Hoffenheim 1:0 und glich kurz nach der Pause zum 2:2 aus. Dank 3 Treffern innert 9 Minuten zogen die Hoffenheimer aber entscheidend auf 5:2 davon. Zum Schluss gewann der Gast, bei dem Ihlas Bebou dreifach traf, mit 6:3.

Das Derby zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach entschieden die Kölner klar mit 4:1 für sich. Alle Tore fielen in der 2. Halbzeit. Nachdem Jonas Hofmann für Gladbach zum 1:1 ausgeglichen hatte (74.), brachte Mark Uth Köln umgehend wieder in Führung (77.). Dem Treffer war ein grober Fehler von Florian Neuhaus vorausgegangen. Ondrej Duda und Sebastian Andersson erhöhten in der Folge noch auf 4:1.