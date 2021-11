In der laufenden Bundesliga-Saison hatte Djibril Sow mit Frankfurt noch nicht viel Grund zum Jubeln. Gegen Union Berlin gab es für den Schweizer Nati-Spieler am Sonntag zunächst ein persönliches Erfolgserlebnis zu feiern. Nach einem missglückten Klärungsversuch traf er in der 22. Minute von der Strafraumgrenze sehenswert zum 1:0 ins rechte Eck. Es war Sows 1. Saisontor.

Nachdem Max Kruse für das Team von Trainer Urs Fischer in der 62. Minute per Penalty der Ausgleich gelungen war, sah es stark nach dem 7. Remis für die Frankfurter in dieser Spielzeit aus. In der 5. Minute der Nachspielzeit belohnte Evan Ndicka die Gastgeber mit dem Siegtreffer aber doch noch für die gute Leistung.