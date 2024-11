Seattle hat nach dem 1:0 im Achtelfinal-Hinspiel zuhause auch das Rückspiel bei Dynamo Houston gewonnen. Die Sounders feierten einen 2:1-Erfolg nach Penaltyschiessen und stehen in den Playoff-Viertelfinals der Major League Soccer (MLS). In den Viertelfinals trifft Seattle entweder auf den FC Los Angeles oder auf die Vancouver Whitecaps.

Grossen Anteil am Weiterkommen hatte der Schweizer Goalie Stefan Frei. Der 38-jährige Torhüter, der seit 18 Jahren in Nordamerika und seit elf Jahren in Seattle spielt, erwies sich im zweiten Spiel der Serie in Houston als bester Mann auf dem Platz.

Nur vom eigenen Mann bezwungen

Er liess sich erst in der 93. Minute und nur durch ein unglückliches Eigentor von Teamkollege Cristian Roldan bezwingen. Im Penaltyschiessen parierte er den 14. Elfmeter mit dem Fuss, was Seattle den Sieg sicherte. Schon zuvor hatte er einen Penalty gehalten, aber auch die Torlinie zu früh verlassen.