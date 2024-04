Inter Mailand macht dank einem späten 2:1 bei Udinese einen weiteren grossen Schritt in Richtung Meisterschaft.

14 Punkte Vorsprung in Serie A

Legende: Ausgelassene Freude Beim späten Siegtorschützen Davide Frattesi. EPA/GABRIELE MENIS

Inter Mailand hat in der Serie A einen nächsten Schritt in Richtung «Scudetto» gemacht. Die Mannschaft um Nati-Goalie Yann Sommer gewann in Udinese ultraspät noch mit 2:1 und weist nun bei 7 ausstehenden Spielen ein Polster von 14 Punkten auf Verfolger und Stadtrivale AC Milan auf.

Im Stadio Friuli war gerade die 5. von insgesamt 7 Nachspielminuten angebrochen, als Inter nochmals einen Anlauf in Richtung des Udinese-Gehäuses nahm. Von der Strafraumgrenze aus versuchte Captain Lautaro Martinez sein Glück, der Schuss landete nur am Pfosten. Weil der Ball anschliessend aber direkt in den Füssen des eingewechselten Davide Frattesi landete, konnten die «Nerazzurri» doch noch ausgelassen feiern.

Sommer unglücklich

Denn die Partie hatte für Inter und insbesondere Sommer, der nach seiner Verletzung sein Comeback gab, keinen guten Verlauf genommen. Kurz vor der Halbzeit kullerte ein harmloser Versuch von Lazar Samardzic hinter dem verdutzten Schweizer ins Netz (40.). In der 2. Halbzeit konnte Hakan Calhanoglu mittels Elfmeter ausgleichen (55.).