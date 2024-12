Ausgleich in der Nachspielzeit: Dortmund lässt Punkte liegen

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Musste einmal hinter sich greifen BVB-Keeper Gregor Kobel. imago images/Moritz Müller

Dortmund verpasste gegen Hoffenheim in der Nachspielzeit den budgetierten Heimsieg. Der ehemalige Dortmunder Jacob Bruun Larsen traf nach Kopfball-Verlängerung des früheren Schweizer Junioren-Nationalspielers Haris Tabakovic zum 1:1-Schlussstand.

Die Dortmunder um Goalie Gregor Kobel waren kurz nach der Pause durch das erste Saisontor des mehrere Wochen lang verletzt gewesenen Giovanni Reyna in Führung gegangen.

Stuttgart siegt in Heidenheim

Stuttgart kam zum zweiten Auswärtssieg. Die Schwaben gewannen in Heidenheim 3:1 und nähern sich vorerst der Top 4. Dem erlösenden 3. Tor der Stuttgarter in der 85. Minute ging ein Foul an Fabian Rieder voraus. Den fälligen Penalty verwandelte Nick Woltemade. Rieder war für die letzte Viertelstunde anstelle von Enzo Millot ins Spiel gekommen. Leonidas Stergiou wurde kurz vor Schluss ebenfalls eingewechselt.

Resultate