Während Bayern in Mainz die erste Saisonniederlage kassiert, springt Leverkusen mit einem 2:0 in Augsburg auf Platz 2.

Legende: Sinnbildlich für die Partie Der entschlossene Mainzer Paul Nebel setzt sich gegen Leroy Sané durch. imago images/Jan Huebner

Im 14. Saisonspiel hat Leader Bayern die erste Niederlage einstecken müssen. In Mainz unterlagen die Münchner mit 1:2. Zum Matchwinner avancierte der Südkoreaner Jae-Sung Lee, der beide Treffer für den Underdog erzielte (41./60.). Leroy Sanés Anschlusstreffer in der 87. Minute kam zu spät.

Dank einem 2:0-Sieg in Augsburg springt Leverkusen zumindest für eine Nacht auf Tabellenrang 2 und ist neu erster Verfolger der Bayern (4 Punkte Rückstand). Beim Team von Nati-Captain Granit Xhaka sorgten Martin Terrier (14.) und Florian Wirtz (40.) schon vor der Pause für klare Verhältnisse.

Gladbach auf Vormarsch

Mit einem 4:1-Heimsieg gegen Aufsteiger Kiel stellte Mönchengladbach mit Trainer Gerardo Seoane den Anschluss an die internationalen Plätze her. Tim Kleindienst brachte die «Fohlen», bei denen Nico Elvedi in der Startelf stand, bereits in der 1. Minute per Kopf in Führung. Robin Hack (26.) und Alassane Pléa (43./79.) erzielten die weiteren Tore.

Resultate