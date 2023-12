Leon Bailey schiesst Aston Villa in der Premier League zum Sieg gegen ManCity. ManUnited und Liverpool holen 3 Punkte.

Legende: Der Siegtorschütze Leon Bailey. IMAGO / PA Images

Der Premier-League-Thron von Manchester City kommt immer mehr ins Wackeln. Der Meister musste sich in der 15. Runde von Aston Villa nicht nur bezwingen, sondern zeitweise sogar schwindlig spielen lassen. Besonders in der 2. Halbzeit wurde das Team von Trainer Pep Guardiola von den «Villans» in und um den Sechzehner eingekesselt.

Eine gute Viertelstunde vor Schluss wurden die Bemühungen von Aston Villa belohnt, als Leon Baileys Schuss entscheidend von City-Verteidiger Ruben Dias ins Tor abgelenkt wurde. Die «Citizens» vermochten nicht mehr zu reagieren und sehen sich durch die 0:1-Niederlage auf den 4. Rang zurückgespült. Der Rückstand auf Leader Arsenal beträgt 6 Punkte. Aston Villa belegt neu Platz 3.

McTominay lässt ManUnited jubeln

Im Duell zwischen ManUnited und Chelsea avancierte einer zum Matchwinner, der auch die Schweiz an der kommenden EM ärgern könnte. Der Schotte Scott McTominay erzielte beim 2:1-Sieg der «Red Devils» beide Tore für ManUnited. Liverpool bleibt dank einem glanzlosen 2:0 bei Sheffield erster Verfolger von Arsenal.