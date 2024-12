Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Verbissen Maxence Lacroix und Erling Haaland schenken sich nichts. imago images/New Images/Izzy Poles

Manchester City hat in der Meisterschaft den nächsten Rückschlag erlitten. Drei Tage nach dem 3:0-Heimsieg gegen Nottingham Forest, mit dem das Guardiola-Team eine 7 Spiele währende Sieglos-Serie beendet hatte, mussten sich die «Citizens» trotz phasenweise drückender Überlegenheit bei Crystal Palace mit einem 2:2 begnügen.

Die Gäste kassierten bereits in der 4. Minute den 1. Gegentreffer. Erling Haaland glich nach einer halben Stunde aus. Auf den erneuten Führungstreffer des Heimteams (56.) antwortete City durch Rico Lewis (68.). Der 20-jährige Verteidiger flog in der Schlussphase nach der zweiten gelben Karte vom Platz. Bei Manchester City fehlte Manuel Akanji verletzt.

Passend zum Thema Kein Merseyside Derby möglich Wegen Sturm «Darragh»: Partie Everton – Liverpool abgesagt

In der Tabelle liegt Manchester City bereits acht Punkte hinter dem Leader Liverpool, der zudem ein Spiel in der Hinterhand hat. Das am Samstagnachmittag angesetzte Merseyside-Derby gegen Everton musste aufgrund einer Sturmwarnung abgesagt werden.

West-Ham-Stürmer in Unfall verwickelt Box aufklappen Box zuklappen Michail Antonio von Premier-League-Klub West Ham United ist am Samstag in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen. Das teilte der Klub mit. Über den Zustand des 34-jährigen Stürmers und weitere Informationen zu dem Vorfall wurde zunächst nichts bekannt. Der Klub will zu gegebener Zeit informieren.

Resultate