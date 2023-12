Legende: Hinten die Null, vorne Tore Everton-Goalie Jordan Pickford freute sich ausgelassen. IMAGO / Shutterstock

Zum Abschluss des 15. Spieltags ist Everton beim 3:0-Heimsieg gegen Fabian Schärs Newcastle ein Achtungserfolg gelungen. Die «Toffees», wegen eines Abzugs von 10 Punkten nur auf Rang 17, gewannen in einem stimmungsvollen Goodison Park auch in der Höhe verdient. Die Entscheidung war aber erst spät gefallen.

Am Ursprung stand Kieran Trippier: In der 79. Minute verlor Schärs Abwehrkollege die Kugel an Dwight McNeil, der loszog und in die weite Ecke traf. Nur 6 Minuten später hatte Trippier erneut das Nachsehen. Jack Harrison schnappte sich den Ball und bediente im Strafraum Abdoulaye Doucouré, der zum 2:0 einschob.

«Spurs» verlieren trotz Führung

Tottenham musste zuhause gegen West Ham einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Die «Spurs» verloren mit 1:2, obwohl sie in der 11. Minute durch Cristian Romero in Front gegangen waren. In der 2. Halbzeit drehten Jarrod Bowen (52.) und James Ward-Prowse (74.), der nach einem Abwehrbock zuerst nur den Pfosten und dann ins leere Tor traf, das Skore. Tottenham verspielte in den letzten 5 (!) Spielen immer eine 1:0-Führung.