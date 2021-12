Bayern bezwingt Mainz mit 2:1, derweil Dortmund in Bochum nur 1:1 spielt. Gladbach kassiert die 3. Niederlage in Folge.

Legende: Freut sich über seinen Treffer Jamal Musiala (rechts). Keystone

Bayern München tat sich in der 15. Runde der Bundesliga beim Heimauftritt gegen Mainz besonders in der 1. Halbzeit schwer. Die Gäste mit Nationalspieler Silvan Widmer, der die Partie durchspielte, überzeugten in den ersten 45 Minuten mit einer äusserst disziplinierten Defensive und gingen dank Karim Onisiwo mit einer 1:0-Führung in die Pause. In Durchgang Nummer 2 drehte der Rekordmeister auf und sicherte sich nach Toren von Kingsley Coman und Jamal Musiala doch noch die 3 Punkte.

Für Bayern-Coach Julian Nagelsmann war es der 100. Bundesliga-Sieg als Trainer. Eine Enttäuschung setzte es derweil für Dortmund ab, der BVB patzte im kleinen Revierderby. Der Tabellenzweite erreichte in Bochum nur dank eines späten Tores von Julian Brandt (85.) ein 1:1. Der Rückstand auf Leader München beträgt nun bereits 6 Punkte.

Tedesco startet mit Sieg bei RB

In Mönchengladbach muss man sich derweil auf weitere Debatten um Trainer Adi Hütter einstellen. Gegen Leipzig kassierte die Borussia die 3. Niederlage in Folge. Wie zuletzt beim Derby in Köln (1:4) sowie gegen den SC Freiburg (0:6) agierte Gladbach defensiv äusserst anfällig und unterlag mit 1:4. Auf der anderen Seite durfte sich Domenico Tedesco über einen perfekten Einstand als Trainer von RB freuen.

In den weiteren Partien vom Samstag feierte Hoffenheim dank eines Treffers in der 94. Minute einen 2:1-Sieg gegen Freiburg, Hertha Berlin setzte sich im heimischen Stadion mit 2:0 gegen Bielefeld durch und Wolfsburg kassierte beim 0:2 gegen Stuttgart die 5. Pflichtspiel-Niederlage in Serie.