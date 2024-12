Borussia Dortmund feiert am 15. Spieltag der Bundesliga beim 3:1 in Wolfsburg den 1. Auswärtssieg der Saison. Bochum gelingt gegen Heidenheim der 1. Saisonsieg überhaupt.

Dortmund mit rarem Erfolgserlebnis in der Fremde

Legende: Versöhnlicher Abschluss des Jahres Emre Can und seine Dortmunder konnten einen 3:1-Sieg bejubeln. imago images

Borussia Dortmund hat das Jahr siegreich abgeschlossen. Mit Gregor Kobel im Tor gewann der BVB gegen Wolfsburg, bei dem Cédric Zesiger abermals auf der Bank sass, 3:1. Donyell Malen, Maximilian Beier und Julian Brandt trafen für Dortmund nach einer halben Stunde innert fünf Minuten drei Mal und lenkten die Partie in die für sie gewünschte Richtung.

Zwar mussten die Dortmunder nach einer roten Karte gegen Pascal Gross die letzte halbe Stunde in Unterzahl bestreiten. Mehr als der Anschlusstreffer durch Denis Vavro lag für Wolfsburg indes nicht mehr drin. Dank des ersten Auswärtssieges der Saison hält Dortmund den Anschluss an die Europacup-Plätze.

Lebenszeichen von Bochum

Dieter Hecking konnte am letzten Spieltag vor der Winterpause seinen ersten Sieg an der Seitenlinie Bochums bejubeln. Moritz Broschinski (6.) und Matus Bero (38.) trafen zum 2:0 gegen Heidenheim. Die Heidenheimer haben die letzten sieben Partien in der Bundesliga allesamt verloren und sind auf den Barrage-Platz abgerutscht.

Bundesliga