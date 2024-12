15. Spieltag in der Bundesliga

Legende: Wollte wohl im Boden versinken Frankfurts Goalie Kaua Santos. imago images/HMB-Media

Es war nicht das Spiel von Kaua Santos im Frankfurter Tor. Der Brasilianer, der anstelle des kranken Kevin Trapp zum Einsatz kam, zog einen rabenschwarzen Tag ein. Er leitete die Niederlage gegen Mainz mit einem Eigentor ein (19.) und trug mit einem haarsträubenden Pass auch am zweiten Treffer von Paul Nebel zum 0:3 die Hauptschuld (58.).

Frankfurt hatte ab der 21. Minute und dem Platzverweis gegen Mainz' Nadiem Amiri mit einem Mann mehr agieren können, kam aber nur noch zum Anschlusstreffer durch Rasmus Kristensen (75.). Der eingewechselte Silvan Widmer half danach mit, den Mainzer Sieg über die Zeit zu retten.

Zwei Aufsteiger siegen

Trainer Gerardo Seoane und Nico Elvedi feierten mit Gladbach einen 2:1-Erfolg über Hoffenheim. Die «Fohlen» mussten sich in den letzten 9 Spielen nur einmal geschlagen geben. Holstein Kiel fuhr nach 5 Niederlagen in Folge den 2. Bundesliga-Sieg ein. Augsburg (ab 59. mit Ruben Vargas) wurde nach 1:0-Führung mit 1:5 abgefertigt. Mit St. Pauli (1:0 in Stuttgart, ab 65. mit Fabian Rieder) muckte ein weiterer Aufsteiger auf.

Bundesliga