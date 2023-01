Legende: Sein Team blieb auf verlorenem Posten Freiburg-Trainer Christian Streich. IMAGO / Eibner

Mit einem Sieg in Wolfsburg hätte Freiburg den Rückstand auf Leader Bayern München auf 2 Punkte verkürzen können. Doch die Breisgauer erlebten einen Nachmittag zum Vergessen. Bereits in der 1. Minute geriet Freiburg in Rückstand, nach 37 Minuten stand es schon 0:3. Am Ende resultierte eine 0:6-Klatsche und damit die höchste Saisonniederlage.

Erster Profiteur von Freiburgs Niederlage war Djibril Sows Frankfurt, das dank einem 3:0-Sieg gegen Schlusslicht Schalke auf den 2. Rang vorrückte. Jesper Lindström (22.) brachte das Heimteam aus spitzem Winkel in Führung, in der Schlussphase doppelten Rafael Borré und Aurélio Buta nach. Michael Frey wurde bei Schalke einen Tag nach seinem Wechsel kurz vor dem zweiten Gegentor eingewechselt.

Moukoko bleibt bei Dortmund Box aufklappen Box zuklappen Youssafa Moukoko hat seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bei Dortmund bis 2026 verlängert. Zuvor hatte es einen langen Vertragspoker mit dem 18-Jährigen gegeben. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl hatte dem Spieler zuletzt eine Frist bis zum Liga-Wiederbeginn am Wochenende gegeben.

Union dreht Partie gegen Hoffenheim

Urs Fischers Union Berlin feierte gegen Hoffenheim dank Verteidiger Danilho Doekhi einen Last-Minute-Sieg. Der Niederländer traf gegen Hoffenheim zweimal per Kopf und drehte die Partie nach 0:1-Rückstand noch zum Sieg. In der Nachspielzeit traf Jamie Leweling zum 3:1-Schlussstand.