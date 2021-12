Legende: Die Erlösung für ManCity Raheem Sterling (Mitte) nach seinem Penalty zum 1:0. imago images

Manchester City hat die Tabellenführung mit Ach und Krach verteidigt. Zwar konnte der Meister gegen Wolverhampton die gesamte 2. Halbzeit in Überzahl spielen, doch nur dank einem Elfmeter verwandelt durch Raheem Sterling resultierte ein knapper 1:0-Sieg.

Die Verfolger Liverpool und Chelsea holten ebenfalls dank Penaltys 3 Punkte und bleiben mit 1 bzw. 2 Punkten Rückstand am Leader dran. Mohamed Salah sorgte im emotionalen Spiel gegen Aston Villa, dessen Coach und Liverpool-Legende Steven Gerrard damit an die Anfield Road zurückkehrte, per Elfmeter für die 1:0-Entscheidung. Bei Chelsea war es Jorginho, der in der Nachspielzeit den 3:2-Sieg gegen Leeds sicherte.

Der frische Wind auf der Trainerbank von Manchester United zeigt definitiv Wirkung. Cristiano Ronaldo erzielte per Penalty – wie sonst? – das einzige Tor in Norwich. ManUnited punktete zum 4. Mal und damit jedes Mal, seit Ole Gunnar Solskjaer abgesetzt wurde.

Arsenal kam zu einem 3:0 gegen Southampton. Granit Xhaka spielte erneut von Anfang an (bis zur 80. Minute), erst am Montag war er nach einer Knie-Verletzung zurückgekehrt.