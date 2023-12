Legende: Erzielte das einzige Tor der Partie John McGinn. IMAGO / PA Images

Aston Villa bleibt in der englischen Premier League das Team der Stunde. Nur drei Tage nach dem Sieg gegen Triple-Gewinner Manchester City jubelte das Team von Unai Emery zuhause auch gegen Arsenal. Das einzige Tor der Partie erzielte der Schotte John McGinn schon in der 7. Minute. Der vermeintliche Ausgleich durch Kai Havertz (90.+1) zählte wegen eines Handspiels nicht. Dank dem saisonübergreifend 15. Heimsieg in Folge (!) liegt der Klub aus Birmingham nur noch einen Punkt hinter den Londonern auf Rang 3.

Neuer Leader ist Liverpool, das dank eines 2:1-Sieges bei Crystal Palace an Arsenal vorbeizog. Das späte Siegtor erzielte Harvey Elliott erst in der 92. Minute. Zuvor hatte Mohamed Salah die Partie mit seinem 200. Tor für die «Reds» ausgeglichen.

Eine saftige Pleite setzte es für Manchester United ab. Der Rekordmeister, der zuletzt immer besser in die Spur gefunden hatte, geriet zuhause gegen Bournemouth mit 0:3 unter die Räder.