Die Bayern beenden die Hinrunde mit einem Sieg. Die Münchner mussten sich die 3 Punkte in Augsburg aber hart erkämpfen. Die Gäste gingen in der 13. Minute durch einen Penalty von Robert Lewandowski in Führung. Augsburg mit dem Schweizer Ruben Vargas (bis zur 72. Minute) kam einem Punktgewinn aber noch sehr nahe. Der eingewechselte Alfred Finnbogason verschoss in der 76. Minute einen Handspenalty.

In der Tabelle bleiben die Bayern 3 Punkte vor Leipzig (1:0-Sieg gegen Urs Fischers Union Berlin).

Schalkes Rückstand wächst an

Christian Gross musste mit Schalke einen weiteren Rückschlag einstecken. Im Kellerduell gegen Köln setzte es zuhause eine 1:2-Niederlage ab. Jan Thielmann gelang in der 93. Minute der Lucky Punch für die Kölner.

Der Rückstand der «Königsblauen» auf Bielefeld auf Platz 15 beträgt bereits 10 Punkte. Der Aufsteiger überraschte mit einem 3:0-Heimsieg gegen Stuttgart. Die Schweizer Cedric Brunner (Bielefeld) und Torhüter Gregor Kobel (Stuttgart) spielten durch.

Frankfurt (mit Djibril Sow) und Freiburg trennten sich 2:2.