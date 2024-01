Die Bayern feiern in Gedenken an Beckenbauer einen Heimsieg

Legende: Durften erstmals in diesem Jahr jubeln Die Bayern. IMAGO / Passion2Press

Eine Schweigeminute vor dem Anpfiff, «Danke Franz» gross auf den Trikots der Münchner, sowie das Lied «Gute Freunde kann niemand trennen» von Franz Beckenbauer als Torhymne – die Bayern feierten den kürzlich verstorbenen «Kaiser» beim Heimspiel gegen Hoffenheim noch einmal so richtig. Bereits am Mittag war Beckenbauer im Kreise seiner Familie auf einem Münchner Friedhof beigesetzt worden.

Auf dem Platz hatten die Münchner mit Hoffenheim dann wenig Mühe. Nachdem die grossen Chancen zu Beginn der Partie noch gefehlt hatten, schoss Jamal Musiala das Heimteam mit dem ersten Schuss aufs Tor der Partie in Führung (18.).

Erneut trifft Musiala

Auch im 2. Durchgang blieben die Münchner dominant. Musiala verpasste seinen zweiten Treffer nach 58 Minuten, als sein Geschoss aus rund 20 Metern vom Pfosten zurückprallte. Bereits zuvor war der Jubel in der Allianz Arena verstummt, als ein Treffer von Leroy Sané nach einer Abseitsposition zurecht aberkannt wurde.

Audio Die Bayern schlagen Hoffenheim verdient (ARD-Audio Michael Küster) 01:24 min Bild: IMAGO / Michael Weber abspielen. Laufzeit 1 Minute 24 Sekunden.

Nach einer Stunde kamen dann plötzlich auch die Gäste zu Grosschancen – ein gut aufgelegter Manuel Neuer (in seinem 500. Pflichtspiel für die Bayern) sowie die Latte verhinderten jedoch einen Treffer der Sinsheimer. So war es in der 70. Minute Musiala, der nach schönem Zusammenspiel mit Sané zum 2:0 und damit zur Entscheidung traf. Kurz danach flog mit Grischa Prömel noch ein Gast mit Gelb-Rot vom Platz.

Kane trifft auch noch

Harry Kane, der seine erste Winterpause der Karriere hinter sich hat, blieb lange ohne Treffer. Erst in der Nachspielzeit setzte der Brite mit dem 3:0 der Partie den Deckel drauf. Damit steht der Toptorjäger neu bei 22 Saisontreffern und macht weiter Druck auf den Rekord von Robert Lewandowski.

Dank des Sieges rücken die Bayern wieder bis auf einen Punkt an Leader Bayer Leverkusen ran. Das Team um Nati-Captain Granit Xhaka startet am Samstagnachmittag auswärts bei Augsburg ins neue Jahr.