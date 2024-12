Legende: 5 Tore und 3 Assists gingen auf ihr Konto Luis Diaz (l.), Mohamed Salah (r.) und Dominik Szoboszlai. Imago/Propaganda Photo

Liverpool hat seine Leaderposition in der Premier League auf eindrückliche Art und Weise untermauert. Die «Reds» überfuhren Tottenham auswärts gleich mit 6:3. Luis Diaz (23.) und Alexis Mac Allister (36.) brachten die überlegenen Gäste mit 2 Kopfballtoren auf Siegkurs, James Maddison (41.) gelang aber postwendend der Anschlusstreffer. Dominik Szoboszlai stellte den 2-Tore-Vorsprung allerdings noch vor der Pause wieder her.

Nach dem Seitenwechsel setzte das Team von Arne Slot dann zur Gala an. Mohamed Salah – mit 2 Toren und 2 Assists einmal mehr Mann des Spiels – sorgte mit einem Doppelpack bis zur 61. Minute für die vermeintliche Vorentscheidung. Das Heimteam steckte aber nicht auf und kam durch Tore von Dejan Kulusevski und Dominic Solanke nochmals auf 3:5 heran. Diaz beseitigte mit dem 9. Treffer der Partie in der 85. Minute aber auch die letzten Zweifel.

Liverpool zieht davon

Der Leader, der durchaus auch Chancen auf einen noch höheren Sieg vergab, baute seinen Vorsprung in der Tabelle auf 4 Punkte aus. Ausserdem haben die Liverpooler noch ein Spiel weniger absolviert als das zweitplatzierte Chelsea. Arsenal auf Platz 3 liegt noch 2 Zähler hinter seinem Stadtrivalen. Manuel Akanjis Manchester City liegt nach der Niederlage bei Aston Villa am Samstag gar bereits 15 Verlustpunkte hinter den «Reds».

Chelsea kam bei Liverpools Stadtrivale Everton nach zuvor wettbewerbsübergreifend 8 Siegen in Serie derweil nicht über ein 0:0 hinaus. Das Team von Sean Dyche, das sich bereits letzte Woche gegen Arsenal ein 0:0 ermauert hatte, kam in der Schlussphase gar noch zur Siegchance. Tosin Adarabioyo rettete Chelsea mit einer Grätsche gegen Iliman Ndiayes Abschluss aber in extremis einen Punkt. Auf der anderen Seite scheiterte Nicolas Jackson mit den besten Chancen der Gäste an Jordan Pickford (26.) und dem Pfosten (31.).

Bournemouth düpiert ManUnited

Auch Manchester United musste einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Die ineffizienten «Red Revils» unterlagen Bournemouth im Old Trafford gleich mit 0:3. Die Tore für die «Cherries» erzielten Dean Huijsen (29.), Justin Kluivert (61.) und Antoine Semenyo (63.). Für das Team des neuen Trainers Ruben Amorim war es bereits die 3. 0:3-Heimniederlage in der laufenden Saison.

