17. Runde in der Bundesliga

Legende: Beim Gegentor machtlos Yann Sommer. Getty Images / Stefan Matzke

Yann Sommer hat sich sein Heimdebüt wohl anders vorgestellt. Gegen Köln gerieten die Münchner bereits in der 4. Minute ins Hintertreffen. Ellyes Skhiri netzte nach einem verlängerten Eckball ein. Danach entwickelte sich mit fortlaufender Spieldauer eine einseitige Partie.

Die Bayern verzeichneten Chancen am Laufmeter, Serge Gnabry (14.), Leon Goretzka (41.) und Eric Maxim Choupo-Moting (43./62.) hatten die grössten. Doch die Erlösung folgte via Traumtor: Joshua Kimmich fasste sich in der 90. Minute ein Herz und zog aus rund 30 Metern ab. Die Kugel flog mit tückischer Flugbahn wuchtig zum Ausgleich ins Netz.

Frey bei Schalke-Pleite mit Assist

Schalke gegen Leipzig, das war in Hälfte 1 mehr als ein Klassenunterschied: In der Pause lag Schalke 04 mit 0:4 hinten. André Silva erzielte das dritte und vierte (7./44.), Benjamin Henrichs (15.) das erste Saisontor und Timo Werner lenkte in der Nachspielzeit zum 0:4 ab.

In der 2. Halbzeit folgte zu Beginn eine Reaktion, die «Königsblauen» zeigten sich kurzzeitig stark verbessert. Der Schweizer Michael Frey legte bei seinem Startelf- und Heim-Debüt für Schalke Soichiro Kozukis 1:4 auf (56.). Leipzigs Dani Olmo mit einem Geniestreich (83.) und Yussuf Poulsen (89.), stellten auf 6:1 für RB.

Audio Frey: «Bin positiv» (ARD, Uwe Dietz) 01:05 min abspielen. Laufzeit 1 Minute 5 Sekunden.

Schalke hat damit 11 der letzten 12 Spiele verloren und liegt noch immer am Tabellenende. Leipzig hingegen konnte den Rückstand zu den Bayern an der Spitze auf 4 Punkte verkleinern. Frankfurt, Union Berlin und Freiburg können bei Siegen am Mittwoch sogar bis auf 3 Punkte herankommen.

Wolfsburg mit 11 Toren in 2 Spielen

In den weiteren beiden Spielen vom Dienstag ging Hertha Berlin zuhause gegen die formstarken Wolfsburger mit 0:5 unter. Für den VfL ist es im 2. Spiel nach der Winterpause der 2. Kantersieg, in Runde 16 war Freiburg mit 6:0 abgefertigt worden. Bei Hoffenheim – Stuttgart glich Doppelpacker Andrej Kramaric in der vierten Nachspielzeitminute zum 2:2-Endstand aus. Besonders kurios: Stuttgarts Naouirou Ahamada hatte zuvor Gelb-Rot gesehen, weil er zuerst reklamiert (73.) und später beim Jubel über das Tor von Wataru Endo (78.) auf dem Zaun wild mit den Fans gefeiert hatte.