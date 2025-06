Der französische Traditionsklub muss wegen erheblichen finanziellen Problemen in der Ligue 2 neu anfangen.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Vor einer ungewissen Zukumft Die Spieler von Olympique Lyon. IMAGO / Every Second Media

Paukenschlag in der französischen Ligue 1: Der frühere Serienmeister Olympique Lyon wurde von der Nationalen Kontroll- und Verwaltungsdirektion (DNCG) wegen Verstössen gegen die Finanzauflagen in die Ligue 2 zurückgestuft. Das gab die Profifussballliga (LFP) am Dienstagabend bekannt.

Lyon hatte bei einer Anhörung am Dienstagnachmittag vergeblich versucht, die französische Finanzaufsichtsbehörde davon zu überzeugen, die im November verhängten Massnahmen gegen den siebenfachen Meister aufzuheben. Zu diesen gehört wegen Schulden in der Höhe von 175 Millionen Euro auch der Zwangsabstieg.

Berufung möglich

Eigentümer John Textor hatte sich zuvor noch zuversichtlich gezeigt, nachdem er sieben Monate lang versucht hatte, die Bilanz des Vereins wieder ins Gleichgewicht zu bringen. «Alles ist finanziell solide», versicherte er.

Lyon kann gegen den Entscheid Berufung einlegen. Falls die Degradierung bestätigt wird, erbt Stade Reims den Platz des Traditionsklubs in der obersten Spielklasse.