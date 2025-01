Der BVB kassiert beim 0:2 in Frankfurt die 3. Niederlage in Serie. Nuri Sahin soll indes auch gegen Bologna coachen.

Legende: Tief gefallen Dortmund scheint das Gewinnen verlernt zu haben. Imago/RHR-Foto

Dortmund hat zum Auftakt der 18. Bundesliga-Runde auch bei Eintracht Frankfurt verloren. Obwohl das Heimteam ohne seinen herausragenden Stürmer Omar Marmoush antrat, weil sich dessen Transfer zu Manchester City auf der Zielgeraden befindet, setzte sich die BVB-Misere mit dem 0:2 nach den Niederlagen gegen Leverkusen und Kiel nahtlos fort.

Nur dank Gregor Kobel und dessen schnellem Reflex mit der Fussspitze war das Team von Noch-Trainer Nuri Sahin nicht bereits in der 1. Minute in Rückstand geraten. Eine Viertelstunde später erzielte Hugo Ekitiké die Führung fürs Heimteam. In der 22. Minute traf Ansgar Knauff den Pfosten. Auf Dortmunder Seite hatte Serhou Guirassy (9.) per Kopf ebenfalls einen Aluminiumtreffer zu verzeichnen. In der Nachspielzeit machte Oscar Höjlund den Sack zu.

Weiter Rückendeckung für Sahin

Nach dieser Runde wird der BVB bestenfalls auf Platz 10 liegen. Sportchef Sebastian Kehl bestätigte, dass Sahin auch unter der Woche in der Champions League gegen Bologna Trainer sein wird. Es könnte indes das Spiel der letzten Chance sein.

Bundesliga