Leverkusen behauptet dank einem spektakulären 3:2 in Leipzig die Tabellenführung. Dortmund siegt in Köln souverän.

Sieg in der Nachspielzeit: Leverkusen dreht Partie in Leipzig

Bundesliga-Leader Bayer Leverkusen siegt in Leipzig erneut in der Nachspielzeit. Der entscheidende Treffer gelang Piero Hincapié in der 91. Minute. Er bugsierte den Ball nach einer Grimaldo-Ecke über die Linie.

Dabei hatte lange nicht viel auf einen Auswärtssieg hingedeutet. Die «Werkself» geriet bereits in der 7. Minute durch einen sehenswerten Treffer von Xavi Simons in Rückstand. Erst kurz nach der Pause nutzte Nathan Tella die erste gute Chance der Gäste zum 1:1. Auch auf Loïs Opendas erneuten Führungstreffer (56.) wusste der Tabellenführer zu reagieren. Jonathan Tah gelang 7 Minuten später per Kopf wieder der Ausgleich.

Die Dortmunder feierten in Köln derweil einen ungefährdeten 4:0-Sieg. Donyell Malen brachte den BVB bereits in der 12. Minute in Führung. Nach der Pause machten Niclas Füllkrug per Elfmeter, erneut Malen und Youssoufa Moukoko in der Nachspielzeit den Deckel drauf. Rückkehrer Jadon Sancho hatte dabei den Penalty zum 2:0 herausgeholt. Gregor Kobel blieb im BVB-Tor im 2. Rückrundenspiel zum 2. Mal ohne Gegentor.