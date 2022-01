Borussia Dortmund dreht in Frankfurt ein 0:2 in einen 3:2-Sieg. Leverkusen und Union Berlin trennen sich unentschieden.

BVB gewinnt in extremis – Kein Sieger im Schweizer Trainerduell

18. Runde in der Bundesliga

Legende: Finden Sie den gelb-schwarzen Helden? Mahmoud Dahoud (Mitte) wird für sein spätes Siegtor vom Team geherzt. imago images

Lange sah Borussia Dortmund in Frankfurt wie der sichere Verlierer aus. Ein Doppelpack der Eintracht durch Stürmer Rafael Borré (15./24.) hatte den Tabellenzweiten noch vor Ablauf einer halben Stunde geschockt. Bei beiden Gegentoren agierten die Dortmunder in ihren Abwehrbemühungen stümperhaft.

BVB zeigt Moral

Es dauerte über eine Stunde, bis das Team von Marco Rose sich vom Fehlstart erholt hatte. Bis dahin konnten die Gäste froh sein, nicht um eine weitere Länge ins Hintertreffen geraten zu sein. So aber bedeutete der Anschlusstreffer durch Thorgan Hazard (71.) die Dortmunder Rückkehr – und die Wende im Spiel.

Der BVB drängte in der Folge auf den Ausgleich, musste sich aber bis zur 87. Minute gedulden, ehe Youngster Jude Bellingham per Kopf das 2:2 erzielte. Und für die «Totgeglaubten» sollte es zum Rückrunden-Auftakt gar noch besser kommen: In der vorletzten Spielminute fasste sich Mahmoud Dahoud aus 18 Metern ein Herz und traf zum Sieg.

Bei den «Borussen» stand Gregor Kobel im Tor, Manuel Akanji fehlte, nachdem er sich Mitte Dezember einem operativen Eingriff am Knie hatte unterziehen müssen. Dank des 3:2-Erfolgs kann Dortmund die 1:2-Pleite der Bayern doch noch ausnutzen und kommt neu bis auf 6 Zähler an den Leader heran.

Unentschieden im Schweizer Trainerduell

Leverkusen mit Trainer Gerardo Seoane liess sich gegen Union Berlin seine vermeintliche Heimschwäche nicht anmerken und startete schwungvoll. Entsprechend verdient war die Führung zugunsten der «Werkself» durch einen Treffer von Patrik Schick (38.) aus spitzem Winkel.

Audio Unterhaltsames Remis zum Rückrunden-Auftakt (ARD, Autor: Marc Eschweiler) 01:01 min abspielen. Laufzeit 01:01 Minuten.

Trotzdem war es das Team von Urs Fischer, dem mit dem Pausenpfiff durch Grischa Prömel der schmeichelhafte Ausgleich gelang. Diesem war es auch nach dem Seitenwechsel (49.) vorbehalten, das 2. Tor für die Berliner zu erzielen. Nach dem Doppelschlag brauchte Leverkusen Zeit, wieder ins Spiel zu finden, konnte sich dann aber gleich mehrere Chancen erarbeiten. Die beste davon nutzte Jonathan Tah (84.) per Kopf zum 2:2-Ausgleich.

Freiburg erlebt Dämpfer

Der SC Freiburg musste sich beim 2:2 zuhause gegen Arminia Bielefeld (mit Cédric Brunner) mangelnde Chancenauswertung vorwerfen lassen. So liessen die Tore von Janik Haberer (6.) und Jeong Woo-Yeong (46.) die Breisgauer in falscher Sicherheit wiegen. Dies nutzten Masaya Okugawa (68.) und Bryan Lasme (87.) zugunsten der Ostwestfalen aus.

In den anderen Partien mit Schweizer Beteiligung feierte Leipzig gegen Mainz (mit Silvan Widmer) einen ungefährdeten 4:1-Heimsieg, während Augsburg (mit Ruben Vargas und Andi Zeqiri) bei Hoffenheim nach früher Führung noch mit 1:3 unterlag. Dank dem Heimsieg übernehmen die Sinsheimer von Freiburg Platz 3. Ohne die Hilfe von Stürmer Cedric Itten sicherte sich Aufsteiger Greuther Fürth beim torlosen Remis gegen Stuttgart einen Punkt.